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41-летний Тимати дал понять, что женился: поступок вечного холостяка, который не ждали

41-летний Тимати дал понять, что женился: поступок вечного холостяка, который не ждали

Тимати не узаконил отношения с Аленой Шишковой, родившей ему дочь Алису, оставил в невестах Анастасию Решетову, подарившей сына Ратмира.

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