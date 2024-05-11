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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид набрал 2+15 в 7 играх в этом плей-офф. Он повторил рекорд Гретцки, сделавшего 15 передач в 7 матчах в 1987 году

Капитан «Эдмонтона» набрал 4 (1+3) балла во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (4:3 ОТ, 1-1) и был признан первой звездой.

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