В Петербурге представили первое в России издание, посвященное истории церковных благовоний

Книга была издана при поддержке «Петербургского дневника» Альбом «Вдыхая богослужение к 10-летию создания творческой мастерской «Русский ладан» представил автор, руководитель мастерской по изготовлению ладана, клирик Санкт-Петербургской епархии игумен Силуан (Туманов).
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