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Губернатор Новгородской области доложил Путину о мерах поддержки медиков и подготовке кадров

Губернатор Новгородской области Александр Дронов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил о мерах поддержки медицинских работников и подготовке кадров для системы здравоохранения региона.

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