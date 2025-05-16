Блогер случайно узнал, когда смартфон Honor 400 Lite поступит в продажу в Р...

Блогер случайно узнал, когда смартфон Honor 400 Lite поступит в продажу в России и сколько будет стоитьРоссийский блогер, известный под псевдонимом «Яблочный маньяк», опубликовал на своём YouTube-канале короткое вертикальное видео, в котором рассказал о гаджете, выпадающем из основной повестки автора, — ему удалось снять смартфон Honor 400 Lite и заодно выяснить, когда он появится в продаже в России и сколько будет стоить.