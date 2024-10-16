SHAMAN зарегистрировал бренд: почему все решили, что он будет выпускать водку?

Многие подписчики, а также известные личности, уже осудили певца за это Известная телеведущая и журналист Ксения Собчак в своем Telegram-канале с юмором обратилась к «дружинникам, активистам, комсоргам и старостам», комментируя намерение певца SHAMAN зарегистрировать марку водки под названием «Я русский».