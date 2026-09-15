Родившемуся в самолете младенцу дали редкое символичное имя

Родившемуся на борту летевшего на Ямал самолета мальчику дали необычное имя Асап.Жительница Нового Уренгоя дала символичное имя сыну, который неожиданно появился на свет прямо во время авиаперелета.
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