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Царьград

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Politico: Россия усилит производство БПЛА "Герань" к 2028 году

Politico: Россия усилит производство БПЛА "Герань" к 2028 году

Россия планирует расширить производство ударных БПЛА "Герань" до 28 тысяч единиц в год, строя новую линию в Татарстане до 2027 года.

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