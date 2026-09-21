Politico: Россия усилит производство БПЛА "Герань" к 2028 году

Россия планирует расширить производство ударных БПЛА "Герань" до 28 тысяч единиц в год, строя новую линию в Татарстане до 2027 года.
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