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Расчетный центр Подмосковья разъяснил порядок начислений за вывоз мусора

Расчетный центр Подмосковья разъяснил порядок начислений за вывоз мусора

Ежедневный вывоз твердых коммунальных отходов позволяет поддерживать чистоту во дворах Подмосковья. Это позволяет предотвращать переполнение контейнерных площадок, появление неприятных запахов и загрязнение придомовых территорий.

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