Расчетный центр Подмосковья разъяснил порядок начислений за вывоз мусора

Ежедневный вывоз твердых коммунальных отходов позволяет поддерживать чистоту во дворах Подмосковья. Это позволяет предотвращать переполнение контейнерных площадок, появление неприятных запахов и загрязнение придомовых территорий.
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