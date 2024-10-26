Как криптоизбиратели повлияют на выборы в США

Kraken, известная криптовалютная биржа базирующаяся в США, представила результаты, указывающие на то, что взгляды политических кандидатов на криптовалюту могут существенно повлиять на предпочтения избирателей на президентских выборах 2024 года.
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