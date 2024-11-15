БПЛА «Пиранья-13» поступает в войска

БПЛА «Пиранья-13» в полётной конфигурации без нагрузки Весной этого года российская оборонная промышленность представила перспективный беспилотный летательный аппарат-мультикоптер под названием «Пиранья-13».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии