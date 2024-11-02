Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Волонтер из Украи...
  • Александр Гуреев
    Да, будет 80, и 100 тыс. Не учитываете что возраст ухода на пенсию будет составлять также 80-100, вот и посчитайте, с...Экономист Балынин...
  • Старый
    В СССР за такую сумму высшая мера !Бизнесмен Роман Б...

Лавров: срыв договоренностей грозит Украине потерей территорий

Лавров: срыв договоренностей грозит Украине потерей территорий

Продолжение киевским режимом при поддержке его западных партнеров курса на срыв договоренностей грозит Украине потерей новых территорий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на XVI Ассамблее Русского мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх