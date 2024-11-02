Лавров: срыв договоренностей грозит Украине потерей территорий

Продолжение киевским режимом при поддержке его западных партнеров курса на срыв договоренностей грозит Украине потерей новых территорий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на XVI Ассамблее Русского мира.
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