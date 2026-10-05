За разработку оптогенетических методов дали Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Новые белки, впервые обнаруженные у одноклеточных зелёных водорослей, привели к настоящей революции в нейробиологии.
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