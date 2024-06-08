Сечин: финансовая система США — инструмент недобросовестной конкуренции

Одной из ключевых причин начала постепенной дедолларизации архитектуры мировых финансов стало использование доллара в качестве инструмента недобросовестной конкуренции, заявил главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин в своем докладе на Энергетической панели XXVII Петербургского международного экономического форума.
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