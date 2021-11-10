В России оказывается легко купить жилье. Почему я считаю, что чиновники все дальше от реальности

Темы дняБизнес и финансыВ России оказывается легко купить жилье. Почему я считаю, что чиновники все дальше от реальности Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИрина"Светлое будущее ", которое уготовила российскому народу антисоветская клика -это трущобы . За эти 30 лет после захвата кликой РСФСР ,количество аварийного и ветхого жилья увеличилось в несколько раз .SscafformРоссия будет оставаться, если не колонией, то точно зависимой от пиндостана и педропы ВО ВСЕХ смыслах до тех пор, пока высшие, и не только, чиновники будут иметь там детей, внуков, недвижимость, деньги, бизнес и т.д.! Это и есть скрытая пятая колонна! Сейчас все ура-патриоты, а за мошонку возьмут... всё продаст, кроме виллы в Майами! Вот куда должна смотреть ФСБ! Но кто там будет смотреть? Некому!СКСергей КПочему скрытая? Тут все очевидно. Ну они конечно не афишируют это положение в самой России. Мало ли что. Зачем свой бизнес подрывать? С другой стороны, Запад, рассматривая Россию как свою колонию со взбрыками, еще не очень ужесточает общение и торговлю. А России надо общаться с Западом. А что-то и перенимать у них. Изоляция ведет к стогнации. А если взять полностью самостоятельный курс - найдется ли у нас достаточно умных и развитых управленцев? А сумеем ли обходить их торговые барьеы? И т.д. А подготовили ли мы самые передовые кадры? А не убегут ли эти кадры туда? Вопросов то - много...СКСергей КВот если мы будем делать самое передовое - то и плевать на них. Тогда это их проблемы. Собственно попытка построить социализм (коммунизм) - из этого ряда. Мол, у нас все будет самое передовое. А что там у вас - а наплевать. (И дело тут не в лозунге всем по потребностям. А в том, что нужно предложить передовую организацию труда. Чтобы конкурировать. И иного тут не дано. Не хочешь быть колонией - обгони их... Иначе ведь будут тюкать. )Семенков АлександрЕсли такие суки будут в банковской сфере, то мы всю жизнь будем в бедности, а эти подонки будут в богатстве. И всё это будет происходить за наш с Вами счёт. У нас НИКОГДА не будет развития экономики и с/х, образования, здравоохранения и социальной сферы. Это черви на теле народа. Наша задача, - скинуть их с тела России и направить все усилия банковской сферы на благо страны, а не кучки проходимцев, паразитирующих на народном достояние и использующих его для набивания своих карманов.АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНЗадача Грефа, как и Набиуллиной - окончательно уничтожить экономику России.Виктор ВасиленкоСогласен с грефом , в России действительно можно купить что хочешь , вопрос в том где деньги взять ?!Boris MaxА есть страны где деньги раздают так просто?Владимир EвтушенкоНадоела ваша лакейская демагогия.Boris MaxА почему нет источника ? Статья как вроде кочегар у печки.. только затихает тема надо разворошить.... либерасты чуют что конец то совсем близко... Как только объединение с РБ пройдёт.. ой куда же вы побежите блядво...))))Владимир Eвтушенколиберасты чуют что конец то совсем близко.."! Старый, а наивный, как дитя. Либерасты это колонна Кремля, его детище.Арсен МежлумовМожно и согласиться с Г.Грефом о доступности жилья для граждан, смотря что подразумевать, с его точки зрения, под "доступностью жилья". Если у тебя есть деньги (как например у самого Г.Грефа, А.Костина, Ю.Ковальчука, А.Миллера, И.Сечина и др. руководителей госкорпораций и нуворишей) или возможность получить и бесперебойно оплачивать ипотеку, то действительно, нет никаких проблем подобрать и купить жильё на первичном или вторичном рынке. Но о какой покупке жилья можно говорить большинству населения России, если медианная зарплата в 2020 году даже после её роста на 6,4%, достигла всего лишь 32 422 рублей при нормативе стоимости одного квадратного метра — 45 133 рубля, а фактической стоимости в 3-10 раз больше нормативной. Например, в Москве 200 000 - 350 000 рублей за кв. метр уже и норма (и это при при медианной зарплате в Москве в 55004,2 руб./мес.) , а в Тюмени - 90 000 - 150 000 руб./кв.м., в Якутии - 60 000 - 100 000 руб./кв.м. и т.д. Т.е. выходит, чтобы средний по заработку москвич купил бы 1 кв.м. жилья, он не должен ни есть , ни пить и минимум 4 месяца отдавать свою зарплату на покрытие стоимости жилья и это без учета стоимости ипотеки. Вот вам и стимул для человека к воровству, нетрудовым доходам, аферам и пр. криминалу. Для реализации поставленной Президентом целевой установки по обеспечению граждан России необходимым доступным жильем, по-моему, надо прежде всего поставить следующие задачи руководителям регионов и оценивать их деятельность в том числе по исполнению поставленных задач: 1.Ежегодный ввод объектов жилья должен составлять не менее 1 кв. м. на жителя возглавляемого ими региона (а для отдельных регионов этот показатель должен быть 1,5 - 2 кв.м. на человека). Ответственность (административная, вплоть до уголовной) за выделение земель под застройку, инженерные изыскания, составление планов и программ комплексного социально-экономического развития региона и входящих в него муниципальных образований должна быть возложена на руководство региона и муниципалитетов. Никакое жилищное строительство не должно начинаться без наличия единого плана территориального (регионального и муниципального) строительства с учётом не только сопрягаемых архитектурных решений, но и полного обеспечения объектов строящегося жилья всей необходимой по нормам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Планирование финансирования инженерной, транспортной, социальной инфраструктур должно быть возложено на федеральные и региональные органы. 2.Средняя стоимость вводимого квадратного метра жилья (в пределах строительства 1 кв. метра на жителя региона) должна быть не более медианной зарплаты по региону (которая сегодня привязывается к МРОТ). Площадки под застройку жилья (в пределах строительства 1 кв. метра на жителя региона) передавать заказчикам-застройщикам под условие реализации построенного ими жилья по цене не более медианной зарплаты по региону.Владимир ЛисуковКто это так кукарекает и каркает? Судите сами из реальной жизни. Например, я купил в 2001 году в Калининграде однокомнатную квартиру за 20,5 тысяч долларов США. Продал её от безработицы и отсутствия доходов на жизнь в июле 2004 года за 35 тысяч долларов США. Начав работать, купил осенью этого же года за 800 тысяч рублей (30 тысяч долларов США) однокомнатную квартиру в Светлогорске, а сейчас однокомнатная квартира в Калининграде стоит уже 8 млн. рублей. С 2004 года цена выросла на аналогичное жильё в 10 раз.Алексей ПлескачЕсли есть деньги, то технически (!!!) жильё легко купить. А если денег нет, а если не можешь подтвердить достаточный для ипотеки доход? А если - таких "если" - превеликое множество. "Менеджмент крупных госкомпаний". А менеджмент крупных ЧАСТНЫХ компаний - во стократ хуже! Там вообще - конченая сволота, выжимающая из работников все соки и не поднмающая зарплаты годами, хотя много раз бравшая госпомощь на поддержку!!!! P.S. Грефа "катают" может и справедливо, да вот только те, кто "катают" - явно хотят в этот самый "менеджмент" попасть, чтобы невозбранно - как они считают - относиться ко всему и вся! Вот в чём дело! Им - решение вопросов и проблем - не нужно от слова совсем. Особенно, когда "катающие" работают на Врага - внешнего ли или внутреннего! P.S. В России НУЖЕН МРОТ/минимальная пенсия в 21 тыс руб. Далее - да! Дефицит бюджета. Ставится задача - СТАВИТСЯ ЖЁСТКИЙ КОНТРОЛЬ. По закрытию дефицита БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВ, чисто - очисткой рынка от "серости" и "чёрности" и от всякого разного. С ИЗЪЯТИЯМИ. Фирменная мишустинская улыбочка и - вперёд. Сколько "госменеджмента" останется только после первой пары месяцев выполнения такой вот - архисложной задачи? Пара человек из десятков!Lora НекрасоваЯ вам подскажу, где купить дёшево квартиру. Это посёлок городского типа Голынки Руднянского района Смоленской области. Однокомнатная квартира со всеми удобствами и центральным отоплением стоит 300 тысяч рублей. Но есть и дешевле. Каждый день ходит электричка в Смоленск и в Витебск. Маршрутки в Смоленск ходят с утра до вечера. Билет до Смоленска стоит 90 руб. В посёлке есть сетевые магазины. По воскресеньям на ярмарку привозят что только душе угодно из Белоруссии и других городов России. Есть интернет и кабельное ТВ. Говорят, что только с работой там плоховато. Но многие ездят на работу в Беларусь или в Смоленск. Время в пути около часа.Валентин ПоляковЗначит, 87% участников опроса убеждены в том, что в России купить жильё нелегко?! А они пробовали или так, мечтают, фантазируют? Что касаемо вопроса, чей Сбербанк, то ответ очевиден: акционеров! Поэтому и чистая прибыль тоже – собственность банка. Какая-то часть направляется на дивиденды акционерам, какая-то – на развитие. Купите акции, станете в некотором смысле совладельцами банка и его прибыли – это не запрещено никому!EEugene69072А МВФ тоже входит в состав "акционеров"? Или Сбер только пляшет с бубном под эту американскую дудку? Ведь именно МВФ не позволяет Сберу работать в Крыму и считать Крым российским. Кстати, какой процент вкладчиков Сбера составляют иностранцы? А вы сами, как вы выражаетесь, "в некотором смысле", не являетесь ли работником(совладельцом) этого самого банка и считаете ли Вы сами Крым частью России?Валентин ПоляковОтвечаю. Только Путин может позволять или не позволять Сбербанку работать или не работать в Крыму! Поскольку контрольный пакет акций принадлежит государству! А не МВФ! А какое значение имеет процент вкладчиков-иностранцев для этого? Ни они, ни сотрудники Сбербанка не являются его владельцами, а только акционеры! Или ты такой тупой, что не понимаешь этого?СергейСергейСергейMike хРоссией правит жидовский кланАлексей СмирновКупить то легко, было бы на что.Комментировать
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