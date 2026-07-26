Стратегические шаги Chainlink на крипторынке на фоне ценового давления

Chainlink (LINK) сталкивается со значительным рыночным давлением после проскальзывания ниже ключевого порога поддержки, что вызывает обеспокоенность у трейдеров по поводу способности токена восстановить свое положение.
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