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Стратегические шаги Chainlink на крипторынке на фоне ценового давления

Стратегические шаги Chainlink на крипторынке на фоне ценового давления

Chainlink (LINK) сталкивается со значительным рыночным давлением после проскальзывания ниже ключевого порога поддержки, что вызывает обеспокоенность у трейдеров по поводу способности токена восстановить свое положение.

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