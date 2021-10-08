Порошенко отверг обвинения в сговоре с кумом Путина

Экс-президент Украины Петр Порошенко отвергает обвинения украинских властей в возможном сговоре с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком для поставок угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.