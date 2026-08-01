Кейт Миддлтон посетила соревнования в Шотландии с семьей

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми посетили соревнования в Глазго. Герцогиня предстала в элегантном образе, семья общалась со спортсменами Уэльса и поддержала SportsAid, патроном которой Кейт является с 2013 года.
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