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Царьград

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Кейт Миддлтон посетила соревнования в Шотландии с семьей

Кейт Миддлтон посетила соревнования в Шотландии с семьей

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми посетили соревнования в Глазго. Герцогиня предстала в элегантном образе, семья общалась со спортсменами Уэльса и поддержала SportsAid, патроном которой Кейт является с 2013 года.

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