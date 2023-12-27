Русская армия применила новые РЛС для защиты от украинских беспилотников

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что новые установки обладают весьма малыми габаритами.Сергей Чемезов заявил, что новые малогабаритные РЛС поступили в русскую армию и применяются войсками для защиты от украинских дронов.
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