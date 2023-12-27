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Русская армия применила новые РЛС для защиты от украинских беспилотников

Русская армия применила новые РЛС для защиты от украинских беспилотников

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что новые установки обладают весьма малыми габаритами.Сергей Чемезов заявил, что новые малогабаритные РЛС поступили в русскую армию и применяются войсками для защиты от украинских дронов.

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