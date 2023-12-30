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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» выпустило новогодний ролик с отсылками к клубам РПЛ: на словах «если у вас нету дома» показывают «Зенит», на «поезд ушел ваш давно» – «Локо», на «повторим» – победу над «Спартаком»

«Динамо» выпустило новогодний ролик с отсылками к клубам РПЛ: на словах «если у вас нету дома» показывают «Зенит», на «поезд ушел ваш давно» – «Локо», на «повторим» – победу над «Спартаком»

Московский клуб выложил новогодний ролик «Динамо» – это хит!» с измененной песней из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Во время строчки «Если у вас нету дома» показаны кадры из матча Фонбет Кубка России, где Федор Смолов забивает «Зениту» (1:0).

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