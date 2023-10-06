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За рулем

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Цены снова взлетели: автомобили Kaiyi подорожали в России

Цены снова взлетели: автомобили Kaiyi подорожали в России

Автомобили китайского бренда Kaiyi — «дочки» Chery – выросли в цене на авторынке России. Теперь за версию Standart седана Kaiyi E5 придется заплатить 2 195 000 рублей (прежняя цена — 2 110 000 рублей, комплектация Luxury+ обойдется новому владельцу в 2 290 000 рублей (раньше она стоила 2 160 000 рублей).

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Комментарии
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vodyanoy40mailru Гоголев
Китайцы и дилеры пользуются моментом
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