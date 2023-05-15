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Находящийся в зоне СВО Рогозин назвал США и Великобританию главными поджигателями и бенефициарами конфликта на Украине

Находящийся в зоне СВО Рогозин назвал США и Великобританию главными поджигателями и бенефициарами конфликта на Украине

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, который в настоящий момент находится в зоне российской спецоперации, назвал Соединенные Штаты и Великобританию главными поджигателями и бенефициарами украинского конфликта.

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