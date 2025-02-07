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Женщинам дали советы по грамотному подбору базового ухода за кожей лица

Женщинам дали советы по грамотному подбору базового ухода за кожей лица

Базовый уход за кожей лица должен включать качественное очищение, тонизирование, увлажнение, питание и защиту от солнца, рассказала бьюти-эксперт, основатель и генеральный директор бренда натуральной косметики MeNoAge Елена Носкова.

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