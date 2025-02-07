Женщинам дали советы по грамотному подбору базового ухода за кожей лица

Базовый уход за кожей лица должен включать качественное очищение, тонизирование, увлажнение, питание и защиту от солнца, рассказала бьюти-эксперт, основатель и генеральный директор бренда натуральной косметики MeNoAge Елена Носкова.
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