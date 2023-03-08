Ротенберг поздравил женщин с 8 марта: «Вы вдохновляете на борьбу и помогаете добиваться невероятных результатов. Мы играем для вас!»

Роман Ротенберг поздравил женщин с Международным женским днем. «Дорогие девушки, мамы, бабушки! От всего сердца поздравляю вас с первым и самым приятным весенним праздником – Международным женским днем! Спасибо вам за то, что поддерживаете нас в любой ситуации – искренне, ярко и от всей души, как умеют только женщины.
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