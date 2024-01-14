Пушкинский музей показал премьеру проекта «Музыка страны от края до края»

Премьера проекта «Музыка страны от края до края», реализованного совместно с Русским географическим обществом, прошла в рамках V Зимнего международного фестиваля искусств под руководством народного артиста СССР, альтиста и дирижера Юрия Башмета.
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