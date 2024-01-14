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Пушкинский музей показал премьеру проекта «Музыка страны от края до края»

Пушкинский музей показал премьеру проекта «Музыка страны от края до края»

Премьера проекта «Музыка страны от края до края», реализованного совместно с Русским географическим обществом, прошла в рамках V Зимнего международного фестиваля искусств под руководством народного артиста СССР, альтиста и дирижера Юрия Башмета.

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