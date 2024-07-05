Штурмовые группы «Бесстрашных» продолжают продвижение в Волчанске и расширяют плацдарм в районе Бугроватки

На данном направлении относительное затишье, когда противник уже не может атаковать, а наши пока не хотят.
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