Фомин о «Динамо»: «Идем с лучшим графиком, чем в прошлом сезоне, но другие еще лучше идут. Надо еще лучше играть и набирать очки»

— Почему во встречах с топ-командами в этом сезоне у «Динамо» не очень хорошие результаты: в чемпионате победа над «Локомотивом» (3:1) и ничья со «Спартаком» (2:2), а в Кубке ничья с ЦСКА и вылет от него из Пути РПЛ, а остальные матчи проиграны? — Я согласен, что результаты не очень.