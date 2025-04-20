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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фомин о «Динамо»: «Идем с лучшим графиком, чем в прошлом сезоне, но другие еще лучше идут. Надо еще лучше играть и набирать очки»

— Почему во встречах с топ-командами в этом сезоне у «Динамо» не очень хорошие результаты: в чемпионате победа над «Локомотивом» (3:1) и ничья со «Спартаком» (2:2), а в Кубке ничья с ЦСКА и вылет от него из Пути РПЛ, а остальные матчи проиграны? — Я согласен, что результаты не очень.

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