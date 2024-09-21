Пенсия будет ниже прожиточного минимума: Делягин рассказал о бюджетных планах в 2025 и 2026 годах

На фоне разговоров о 13-ой пенсии, появилась информация о бюджетных планах чиновников. "Средняя годовая социальная пенсия будет меньше прожиточного минимума", - сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин, рассказывая о том что ждёт пенсионеров в 2025 и 2026 годах.