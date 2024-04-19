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Петербургский дневник

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Врач Бурнацкая рассказала, в каких случаях человеку противопоказана вакцинация

Врач Бурнацкая рассказала, в каких случаях человеку противопоказана вакцинация

Например, при некоторых иммунодефицитных состояниях Вакцинация может быть противопоказана при аллергических реакциях или некоторых нарушениях иммунной системы, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

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