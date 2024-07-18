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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Уход Клаудиньо и Вендела может положительно повлиять на «Зенит». Состав обновится, и откроются новые перспективы». Минин о петербуржцах

Сообщалось, что Клаудиньо может перейти во «Фламенго», а Вендел – в «Галатасарай». «Если «Зенит» сейчас продаст Вендела и Клаудиньо, то это произойдет вовремя.

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