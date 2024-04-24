Анастасия Ракова анонсировала лекции топовых психолога о борьбе со стрессом перед ЕГЭ на популярных площадках Москвы

Психологи также проведут встречи для родителей в каждой школе города Для школьников в Москве организуют серию бесплатных открытых лекций с участием известных психологов и ученых, направленных на поддержку выпускников во время подготовки к ЕГЭ.
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