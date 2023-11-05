Бабушка из Кемерово

Ласковый позывной Бабушка получила 69-летняя пенсионерка из Кемеровской области, которая устроила у себя "гостевой дом" больше чем для 30 военнослужащих СВО и их семей, когда те бывают проездом и не могут найти себе ночлег в маленьком городе.
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