Тетте приготовил и попробовал марийские блины перед боем с Кузьминым

Боец из Ганы, обладатель титулов чемпиона WBA Africa и WBA Pan Africa Эбенезер Тетте в Йошкар-Оле в пятницу, 28 февраля, принял участие в приготовлении национальных марийских блинов — коман мелна и попробовал их перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ».