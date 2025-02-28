Тетте приготовил и попробовал марийские блины перед боем с Кузьминым

Боец из Ганы, обладатель титулов чемпиона WBA Africa и WBA Pan Africa Эбенезер Тетте в Йошкар-Оле в пятницу, 28 февраля, принял участие в приготовлении национальных марийских блинов — коман мелна и попробовал их перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
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