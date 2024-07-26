Вашингтон, 26 июля. Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя обратился к членам Совета Безопасности ООН с просьбой выяснить причины, по которым Украина решила начать переговоры по урегулированию конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии