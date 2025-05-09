Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

19 045 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Сайт буржуинский. А у них уже и насекомые стали полезными... Коровки, панимашь, пукают интенсивно и озоновый слой раз...Почему с возрасто...
  • ВераВерная
    Надо срочно полениться)))Лучшее блюдо для ...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    И не только в Сибири. Я помню в Оренбурге до серидины 50-х на рынке продавали зимой молоко кружками.Продукты, которые...

Варим на лето борщ уже не красный, а зеленый. Живой, на крепком бульоне

Варим на лето борщ уже не красный, а зеленый. Живой, на крепком бульоне

В отличие от традиционного красного борща, зеленый в фактически вообще не варится. Готовый бульон просто заливается в уже нарезанные ингредиенты, за счет чего суп получается легким, ароматным, по-настоящему «живым».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх