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Пошаговое обучение броскам дзюдо. Инструкция для японских школ.

Пошаговое обучение броскам дзюдо. Инструкция для японских школ.

Данная инструкция включает 10 бросков. Каждый бросок разбит на 3-4 этапа обучения. Методика подходит для новичка, изучающего бросок.

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Комментарии
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Дмитрий Авенирович
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Дзюдо. 40 комбинационных действий. Предложение японских тренеров. - смотреть видео онлайн на Wildberries Цифровой | 134458
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18 час.
Дмитрий Авенирович
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Дзюдо Почти все варианты разрыва рук на болевом приёме Учебная программа по дзюдо.
YouTube
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18 час.
Дмитрий Авенирович
https://www.youtube.com/watch?v=NSzpBi-25xo
Техника броска через бедро. O-goshi. Обучение. Методика.
YouTube
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18 час.

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