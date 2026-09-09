Композитор Литягин обвинил экс-солистку "Миража" Суханкину в клевете

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Российский композитор и продюсер Андрей Литягин подал заявление в Следственный комитет России с требованием провести проверку в отношении экс-солистки группы "Мираж" Маргариты Суханкиной после того, как она распространила клевету о нем.
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