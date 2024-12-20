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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Тим Кейн выражал сомнения по поводу создания Fallout MMO за несколько лет до рели...

Тим Кейн выражал сомнения по поводу создания Fallout MMO за несколько лет до рели...

Тим Кейн выражал сомнения по поводу создания Fallout MMO за несколько лет до релиза Fallout 76Часть того, что делает игры Fallout особенными – чувство одиночества, которое можно разбавить интересными сопартийцами или радио с харизматичными ведущими (начиная с третьей части).

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