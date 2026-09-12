Время идёт, война меняется: Комбат Ходаковский рассказал, какой будет русская армия после победы

В феврале 2022 года, когда началась Спецоперация, в основном сражались пехотинцы, танкисты, артиллеристы и лётчики.
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