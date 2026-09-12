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Царьград

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Время идёт, война меняется: Комбат Ходаковский рассказал, какой будет русская армия после победы

Время идёт, война меняется: Комбат Ходаковский рассказал, какой будет русская армия после победы

В феврале 2022 года, когда началась Спецоперация, в основном сражались пехотинцы, танкисты, артиллеристы и лётчики.

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Владимир Акулов

Дроны  сначала  создали  ,  чтобы  свадьбы  снимать  красиво  сверху...А  теперь  дроны-цифролёты  -  горозное  оружие  и  для  пехотинца  и  для  танка...Скоро  с  автоматами  будут  бегать  стальные  роботы с  мгновенным  ИИ,  миллионы  стальных  роботов!..Побеждать  будет  тот  ,  у  кого  роботы  и  технологии  лучше...