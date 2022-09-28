ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

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– Ну, стреляй же, гад! – крикнул старший лейтенант Зайцев фашисту, когда тот направил на него свой автомат. Чем все закончилось

– Ну, стреляй же, гад! – крикнул старший лейтенант Зайцев фашисту, когда тот направил на него свой автомат. Чем все закончилось

Старший лейтенант А.Н. Зайцев В начале осени 1943 года старший лейтенант А.Н. Зайцев был назначен командиром взвода разведки в 48-ой стрелковый полк.

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