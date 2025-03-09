Алаудинов показал видео с бойцами перед штурмом Суджи через трубу

Командир спецподразделения «Ахмат» генерал Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись своей беседы с бойцами, состоявшейся непосредственно перед началом штурма Суджи в Курской области с использованием трубопровода.
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