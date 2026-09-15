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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родри о «Золотом мяче» и Ямале: «Он уже один из лучших в мире, его достижения впечатляют. Мне бы хотелось, чтобы победил испанец – Ламин, Кубарси, Руис или я. Мы заслуживаем признания за ЧМ»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Родри высказался о партнере по клубу и сборной Ламине Ямале в качестве претендента на «Золотой мяч» в этом году.

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