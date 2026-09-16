Британия не вернется в Евросоюз, поскольку должна контролировать свой суверенитет, но будет продвигать членство в ЕС Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Можем повторить ...
- Сивков: Нужно обя...
- IV Офицер-садист из ...
Господи, когда же ты заберешь Бориску Джонсона до пары к Грэму.