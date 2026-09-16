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Борис Джонсон: «Нужно быстро заморозить конфликт – и сразу завести НАТО на Украину»

Борис Джонсон: «Нужно быстро заморозить конфликт – и сразу завести НАТО на Украину»

Британия не вернется в Евросоюз, поскольку должна контролировать свой суверенитет, но будет продвигать членство в ЕС Украины.

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