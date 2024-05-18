«Хорошо, что такая Маша НЕ НАША»: Мария Машкова оправдалась за отказ от отчества, разгневав Сеть

Проживающая в США дочь Владимира Машкова решила лично высказаться о ситуации. Более 10 лет живущая в США дочь актера Владимира Машкова Мария решила прокомментировать свое решение не вписывать в новый паспорт отчество своего отца.
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