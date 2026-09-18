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РИА Новости: украинский боевик расстрелял сослуживцев, вымогавших у него деньги

РИА Новости: украинский боевик расстрелял сослуживцев, вымогавших у него деньги

В российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что боевик ВСУ из 106-й бригады теробороны расстрелял в Сумской области троих сослуживцев, которые вымогали у него деньги.

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