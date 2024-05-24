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Испанская полиция обнаружила украденную картину стоимостью 5 миллионов евро

Испанская полиция обнаружила украденную картину стоимостью 5 миллионов евро

Картины, общая стоимость которых оценивается в 25 миллионов евро, пропали в 2015 году после взлома в мадридском доме Хосе Капело, испанского банкира и близкого друга Бэкона, который позировал художнику, пишет The Guardian.

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