Испанская полиция обнаружила украденную картину стоимостью 5 миллионов евро

Картины, общая стоимость которых оценивается в 25 миллионов евро, пропали в 2015 году после взлома в мадридском доме Хосе Капело, испанского банкира и близкого друга Бэкона, который позировал художнику, пишет The Guardian.
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