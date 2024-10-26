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У Рафиньи 10+7 по «гол+пас» в 14 матчах сезона. Вингер «Барсы» оформил 1+1 в класико

Вингер «Барселоны» забил гол и отдал голевую передачу на Ламина Ямаля в гостевом матче 11-тура Ла Лиги против «Реала» (4:0).

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