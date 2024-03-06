Аналитик назвал отметку, которую попытается пробить рубль

Пара доллар/рубль сегодня продолжит движение в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей — при этом не исключается тестирование поддержки на уровне 90 рублей, однако для пробоя данной отметки у рубля может не хватить сил, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки.