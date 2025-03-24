Схему развития метро до 2055 года скорректируют в Новосибирске

Генеральную схему развития линий метро, разработанную больше 20 лет назад обновят в Новосибирске. Как сказано в документах закупки, на основе новой схемы будут проектировать перспективные линии, в том числе участок Дзержинской линии от «Золотой Нивы» до «Молодёжной» с двухпутной соединительной веткой в электродепо «Волочаевское».