Схему развития метро до 2055 года скорректируют в Новосибирске

Генеральную схему развития линий метро, разработанную больше 20 лет назад обновят в Новосибирске. Как сказано в документах закупки, на основе новой схемы будут проектировать перспективные линии, в том числе участок Дзержинской линии от «Золотой Нивы» до «Молодёжной» с двухпутной соединительной веткой в электродепо «Волочаевское».
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