Украина может лишиться 500 тысяч снарядов от Чехии в случае смены власти в Праге

Поставки Украине 500 тысяч снарядов калибра 155 мм от Чехии в 2025 году могут быть сорваны в случае победы на парламентских выборах оппозиционного движения ANO, возглавляемого экс-премьером Андреем Бабишем.
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